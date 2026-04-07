Erano andati via senza pagare dopo un aperitivo in un locale nel litorale quartese, in località Bellavista, ma dopo l'appello lanciato dalla titolare del Mai Tai sui social hanno fatto dietrofront e si sono presentati a saldare il conto.

«Ci eravamo capiti male», è stata la giustificazione e così tutto è finito bene, conto pagato e nessun rancore.

«Purtroppo non era la prima volta che succedeva una cosa del genere», ha spiegato la responsabile del Mai Tai Giulia Fresu, «anzi capita spesso che qualcuno si "dimentichi" di pagare il conto ma adesso siamo un po' stanchi e per questo abbiamo messo quel post su Facebook appellandoci al buon senso. Chiaro che non avremmo mai pubblicato il filmato, come abbiamo scritto, per la questione della privacy».

E alla fine l'appello è stato ascoltato. I quattro ragazzi che avevano consumato spritz, prosecco e un tagliere sono tornati nel locale e hanno sistemato la faccenda.

© Riproduzione riservata