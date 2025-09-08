«Vi prego, aiutatemi a ritrovare il mio micio». L’appello disperato arriva da Quartu Sant’Elena, dove Stefania chiede l’aiuto di tutti per ritrovare il suo gatto Provolino, scomparso da casa e avvistato l’ultima volta a Monserrato, nella zona tra via Monte Marganai e via Cabras. Nel volantino diffuso dalla padrona si legge: «Maschio castrato, ha una macchia sul dorso tigrato, offresi ricompensa». Provolino, racconta Stefania, sarebbe arrivato fino a Monserrato forse nascosto «nel vano motore di un’auto». Allertati i vigili del fuoco, il tentativo di recupero non sarebbe andato a buon fine.

Il micio, racconta la padrona, sarebbe arrivato fin lì «nascosto all’interno del motore di un’auto». I vigili del fuoco, spiega la donna, erano stati allertati, ma «non sono riusciti a catturarlo». Stefania è stata informata il giorno successivo e, da allora, ha perlustrato tutta l’area, affisso volantini e lanciato appelli, senza esito.

«Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo», scrive disperata. Chiunque abbia notizie può contattarla al numero 340 6704833.

