Brutta sorpresa per un 55enne di Muravera, che sperava di acquistare un’auto usata a un prezzo conveniente, grazie a un annuncio sul web. L’uomo ha infatti versato 300 euro come anticipo, richiesto da un sedicente venditore per una Mitsubishi L200.

Il pagamento è avvenuto mediante ricarica di una carta Postepay Evolution, ma presto il 55enne ha scoperto che la vettura in realtà non esisteva e che l’affare proposto era in realtà un raggiro.

Dopo la denuncia, i carabinieri della stazione di Muravera sono riusciti a risalire al truffatore: un 32enne residente in provincia di Bergamo, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

