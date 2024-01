È stato venduto al Bar tabacchi Mocci, nella stazione di sevizio in via Leonardo da Vinci a Quartu, poco dopo l’hotel Setar, il biglietto vincente della Lotteria Italia che ha regalato al fortunato vincitore ben 100 mila euro.

«Ebbene sì quel biglietto lo abbiamo venduto noi», dice il titolare Manuele Mocci, «ma davvero non sappiamo a chi. Qui al distributore passa tantissima gente, molti sono clienti fissi altri invece li vediamo una sola volta e mai più. Non possiamo dire se sia stato un cliente abituale perché non si è fatto sentire nessuno, almeno per ora».

A riprova della vincita Mocci stringe in mano il biglietto vincente numero P192527 estratto da Amadeus nel corso della puntata speciale di Affari tuoi di sabato scorso. Adesso il vincitore ha 180 giorni di tempo per riscuotere il premio e nell’attesa perché no, potrebbe fare un salto anche al bar che gli ha regalato tanta fortuna.

