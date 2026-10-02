Prende avvio ad Isili il servizio di scuolabus, ne potranno usufruire tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e che sono entrati in graduatoria. Il trasporto prevede delle fermate ad orario come comunicato dall’operatore economico che lo gestisce.

Prima tappa alle ore 7,45 in via Funtana Istedda, poi a seguire via Lazio/via Toscana, via Sant’Isidoro/via Mazzini, via Cagliari/via Bellini, via Toscanini, via Paganini/via Cimarosa,via dei Lecci, via Dante, piazza Costituzione, piazza Repubblica, ultima fermata alle 8:02 in corso Vittorio Emanuele/via Manzoni.

Gli orari sono provvisori e le eventuali variazioni saranno comunicate con un avviso nel sito istituzionale del comune.

Al termine delle lezioni lo scuolabus riaccompagna gli alunni alle fermate. Intanto la scuola ha comunicato l’orario delle lezioni a partire dal 5 ottobre 2026: scuola primaria, ingresso alle ore 8:10 e uscita alle ore 13:10, almeno fino all’attivazione del servizio mensa; scuola secondaria di primo grado, ingresso alle ore 8:20 e uscita alle ore 13:20, il martedì e il giovedì alle ore 16:20.

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