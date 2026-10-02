Settimo San Pietro, 28enne finisce con l'auto fuori strada e rischia di precipitare nella scarpata: illesaPer la giovane alla guida tanta paura ma nessuna ferita: la corsa della sua Ford KA è stata “frenata” dagli arbusti
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Incidente stradale per fortuna senza feriti sulla strada provinciale 12 che da Settimo San Pietro, porta alla statale 387.
Un'auto condotta da una impiegata di 28 anni, di Sassari, è finita fuori strada con immediato intervento di una ambulanza, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.
Per fortuna la macchina, una Ford KA, dopo essere finita oltre la carreggiata è stata "frenata" dagli arbusti con la conducente rimasta miracolosamente illesa: tanto lo spavento ma nessuna ferita.
Secondo gli accertamenti della Polizia locale (la pattuglia era composta dal capitano Martina Atzeni e dagli agenti Roberta Simoni e Alessandro Spiga), la conducente ha perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva per cause in via di chiarimento.
Il mezzo che rischiava di finire sulla scarpata è stato recuperato dai Vigili del fuoco che lo hanno riportato sulla carreggiata.