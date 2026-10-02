La consigliera comunale di Forza Italia Roberta Simoni in una comunicazione di ieri in Consiglio comunale, ha evidenziato la mancanza a Sinnai di una pista per l'atletica leggera. Con la società dell'"Atletica Sinnai" che effettua gli allenamenti nella pista di Maracalagonis. Ha risposto l'assessore allo sport Alessio Serra assicurando che il problema è stato già preso in esame dall'amministrazione comunale con l'impegno di individuare l'area per la realizzazione dell'opera anche per poter accedere ai finanziamenti. Una struttura necessaria per favorire la crescita dell'atletica in paese. Recentemente il presidente atleta-allenatore dell'Atletica Sinnai, Mauro Muscas, classe 1961, si è laureato Campione Italiano SM65 dei 2000 metri siepi ai Campionati Italiani Individuali Master su pista 2026.

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