La mancanza di segnale di telefonia mobile lungo la strada provinciale 21 e sul tratto vicino della ex S.S. 125 rappresenta da anni una grave emergenza per il territorio di Burcei, più volte segnalata dal Comune alla Regione, alla Città Metropolitana di Cagliari, all'ANAS e alla Prefettura. Nei giorni scorsi il sindaco di Burcei Marcello Malloru ha partecipato ad un sopralluogo tecnico a "Bruncu sa Tuvura", accompagnando i tecnici di una ditta specializzata, per individuare l'area idonea alla realizzazione di un nuovo ripetitore in grado di coprire i tratti non coperti dalla linea telefonica. Avviati anche i contatti con la Regione per il finanziamento dell'opera. «Un intervento non più rinviabile», dice il sindaco Malloru, «sulla provinciale 21 e sul successivo tratto della ex S.S. 125 si sono verificati negli ultimi mesi diversi incidenti stradali, durante i quali i soccorsi hanno avuto notevoli difficoltà a raggiungere i luoghi dei sinistri per l'impossibilità di contattare il 118 a causa dell'assenza di campo».

«Una criticità ancora più grave si è verificata la scorsa estate nella vicina San Gregorio, borgata di Sinnai: a causa dell'assenza totale di segnale, si sono registrate serie difficoltà anche durante le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio, con gravi problemi di coordinamento tra le squadre a terra, i mezzi antincendio e la sala operativa, e con conseguente aggravamento del rischio per persone, abitazioni e bosco. L'Amministrazione comunale di Burcei considera la realizzazione del ripetitore a Bruncu sa Tuvura una priorità assoluta per garantire sicurezza, diritto al soccorso e tutela del territorio, e punta a definire in tempi brevi l'iter per l'avvio dei lavori».

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