Rosario per la pace ieri sera ad Isili secondo le intenzione del Santo Padre all'inizio del mese di ottobre, mese mariano e missionario. Un gruppo di fedeli si è riunito intorno alle 21 davanti alla grotta di Lourdes che si trova accanto alla Chiesa parrocchiale di San Saturnino affidando alla Madonna governanti, le vittime di guerra, chi è vittima di violenza e le famiglie. Il Gruppo di preghiera si è sciolto intorno alle 22 con l'impegno di ritrovarsi nelle prossime settimane.

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