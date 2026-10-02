Sono cominciati a Nurallao i lavori di manutenzione e adeguamento della viabilità all'interno della strada comunale al servizio della Zona P.I.P. (Piano insediamenti produttivi) del comune

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza e nei tempi stabiliti, la circolazione e la sosta nell'area interessata dai cantieri subiranno delle modifiche temporanee. Saranno possibili pertanto restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati o divieti di sosta temporanei, indicati sul posto da apposita segnaletica stradale. Sarà comunque sempre garantito l'accesso in sicurezza alle proprietà private e alle attività commerciali della zona.





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