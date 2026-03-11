Un’intera giornata dedicata alla Carta d’identità elettronica per facilitare i cittadini che devono rinnovare o richiedere il documento. Il Comune ha organizzato un open day per sabato 14 marzo, con apertura straordinaria degli uffici dei Servizi demografici dalle 9 alle 16. Durante la giornata sarà possibile ottenere o rinnovare la Cie senza appuntamento.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa, offrendo ai cittadini un’occasione in più per mettersi in regola con il documento – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, l’appuntamento è particolarmente utile anche alla luce delle nuove disposizioni europee: le vecchie carte d’identità cartacee non saranno infatti più valide dal prossimo 3 agosto. Per questo invitiamo chi deve rinnovare o sostituire il documento ad approfittare dell’apertura straordinaria».

Per richiedere il documento elettronico è necessario presentarsi con una fototessera recente, scattata da non più di sei mesi, e con la carta d’identità cartacea oppure con la Cie in scadenza o deteriorata. In caso di furto o smarrimento del documento è invece richiesta la denuncia presentata alle forze dell’ordine, insieme a un altro documento di riconoscimento. Per i minori è necessario l’assenso all’espatrio di entrambi i genitori. Se uno dei due non può essere presente, potrà fornire l’autorizzazione tramite apposito modulo firmato e accompagnato dalla copia del documento d’identità. Il costo per il rilascio della Carta d’identità elettronica è di 22,22 euro in caso di rinnovo o sostituzione, mentre sale a 27,38 euro in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

© Riproduzione riservata