Edizione da record per Sapori d’Autunno “Domus e Pratzas”: a Vallermosa, nei due giorni di manifestazione del fine settimana appena trascorso, sono state registrate oltre quindicimila presenze.

Circa centocinquanta stand, settanta luoghi d’interesse e venti punti ristoro, confermano la formula vincente di un percorso iniziato dieci anni fa. Un successo ottenuto dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco e dall’intera comunità che, nei mesi scorsi, ha lavorato con grande dedizione per la riuscita della manifestazione.

ANGELO CUCCA

«Vallermosa è da sempre nota per l’ospitalità, con Sapori D’autunno riesce sempre a dare il meglio, e anche quest’anno è stato un successo, siamo felici che la storia, la cultura e le tradizioni del nostro paese siano gradite a tante persone – dichiara, il sindaco Francesco Spiga, assieme al presidente della Pro loco, Pietro Atzeni, all’indomani della chiusura della manifestazione – I numeri di questa edizione confermano che il nostro evento è tra i più seguiti in Sardegna, sicuramente il più originale e il più ricco di attrattive». Ora già si pensa alla prossima edizione, e non sarà facile superare questi numeri.





