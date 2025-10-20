Vallermosa, numeri da record per Sapori d'AutunnoNei due giorni di manifestazione del fine settimana appena trascorso, sono state registrate oltre quindicimila presenze
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Edizione da record per Sapori d’Autunno “Domus e Pratzas”: a Vallermosa, nei due giorni di manifestazione del fine settimana appena trascorso, sono state registrate oltre quindicimila presenze.
Circa centocinquanta stand, settanta luoghi d’interesse e venti punti ristoro, confermano la formula vincente di un percorso iniziato dieci anni fa. Un successo ottenuto dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco e dall’intera comunità che, nei mesi scorsi, ha lavorato con grande dedizione per la riuscita della manifestazione.
«Vallermosa è da sempre nota per l’ospitalità, con Sapori D’autunno riesce sempre a dare il meglio, e anche quest’anno è stato un successo, siamo felici che la storia, la cultura e le tradizioni del nostro paese siano gradite a tante persone – dichiara, il sindaco Francesco Spiga, assieme al presidente della Pro loco, Pietro Atzeni, all’indomani della chiusura della manifestazione – I numeri di questa edizione confermano che il nostro evento è tra i più seguiti in Sardegna, sicuramente il più originale e il più ricco di attrattive». Ora già si pensa alla prossima edizione, e non sarà facile superare questi numeri.