Allarme questa mattina a Selargius per una valigia abbandonata fuori da un’abitazione.

L’intervento dei carabinieri in via Toscana, con l’area che è stata isolata e messa in sicurezza. Quindi l’arrivo degli artificieri per la verifica, che ha dato esito negativo: nessuna traccia di congegni esplosivi, incendiari o di natura chimica, all’interno solo effetti personali.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se la valigia sia stata oggetto di furto e successivamente abbandonata o se sia stata semplicemente dimenticata sul posto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata