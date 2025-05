Ha aggredito la sua ex e ha tentato di entrare nella casa dei genitori di quest’ultima.

Succede a Uta, dove questa mattina i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 35 anni. L’intervento dopo la chiamata al 112 della giovane, che era in evidente stato di agitazione e temeva per la sua incolumità.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di sfondare il portone di casa dei familiari della ex, dove poco prima aveva cercato di aggredirla.

Fermato in flagranza, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dalla tentata violazione di domicilio e dal danneggiamento della proprietà privata. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Uta.

È stato attivato inoltre il codice rosso a tutela della vittima, messa in sicurezza e informata delle misure di protezione previste dalla normativa.

