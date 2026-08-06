Grande attesa per la settima edizione di "Calici a Torre delle stelle" in programma domani, venerdi, nel villaggio sul mare, invaso da turisti e villeggianeti. Organizza la Pro Loco di Maracalagonis col patrocinio del Comune e con la collaborazione della Cantina sociale di Quartu. L'appuntamento è al Parco giochi di via Sagittario a Torre delle Stelle.

Il programma prevede per le 19 l'apertura degli stands artigianali e dei prodotti locali. Alle 20, la degustazione dei vini della cantina di Quartu (con sede a Maracalagonis) e la degustazione dei piatti tipici del territorio. Alle 22 Dj Set a cura di Tony Live.

«Siamo arrivati alla settima edizione di una manifestazione», ha detto Alfredo Ercole Corona, presidente della Pro Loco di Maracalagonis. «Una occasione straordinaria per i turisti e i villeggianti per degustare e apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio tra arte e mare. Gli ospiti hanno puntamente apprezzato. Una occasione anche per ritrovarsi tutti assieme tra profumi e gusti sotto le stelle».

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