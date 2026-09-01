Un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta della Sardegna sabauda e della vita quotidiana nei paesi dell’antico Ducato di Mandas. È il percorso proposto da Umberto Oppus nel suo nuovo saggio storico dal titolo "I paesi del Ducato di Mandas nella relazione della visita al Regno del Viceré Hallot Des Hayes – Viaggio in Sardegna dal 3 marzo al 2 giugno 1770", pubblicato da Carlo Delfino Editore. Il volume sarà presentato giovedì 3 settembre, alle 18, nella suggestiva cornice di Palazzo Regio, in piazza Palazzo a Cagliari. L’incontro è promosso dal presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Ignazio Locci, insieme all’editore Carlo Delfino.

Al centro della ricerca di Oppus (sindaco di Mandas) ci sono i resoconti della visita compiuta nel 1770 dal viceré Hallot Des Hayes, una preziosa testimonianza attraverso la quale l’autore ricostruisce aspetti della vita economica e sociale dell’epoca, le modalità di gestione del territorio e le condizioni dei centri abitati del Ducato di Mandas. Un patrimonio documentale che consente di restituire un’immagine concreta della Sardegna di oltre due secoli e mezzo fa, soffermandosi sulle comunità del Sarcidano e della Barbagia di Seulo e sui paesi che facevano parte dell’antico ducato.

Alla presentazione interverranno Paola Dessì, prefetto di Cagliari; Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna e autrice della prefazione del volume; Ignazio Locci, presidente del Consiglio delle Autonomie Locali; Salvatore Argiolas, presidente della Comunità Montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo; e l’editore Carlo Delfino. Le conclusioni saranno affidate allo stesso Umberto Oppus, da sempre impegnato nello studio della storia della Sardegna e delle autonomie locali. Attraverso le pagine del saggio, la relazione del viceré diventa così una finestra sulla Sardegna del Settecento: un’occasione per conoscere più da vicino territori, comunità, attività economiche e condizioni di vita dei paesi del Ducato di Mandas in una fase significativa della storia dell’Isola.

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