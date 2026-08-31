Maracalagonis, storia della mobilità a due ruote dal secondo dopoguerra ai primi anni NovantaL’iniziativa si svolge in concomitanza con la 12ª edizione della Sagra de "Su pani e sa tomata"
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Il 5 e il 6 settembre 2026 via Puccini, a Maracalagonis, ospita l’esposizione di mezzi storici e vintage, organizzata dall’associazione "Due ruote".
Accanto all’esposizione dei veicoli è prevista una mostra fotografica e documentale intitolata “Storia della mobilità a due ruote dal secondo dopoguerra ai primi anni 90”, dedicata quindi a circa mezzo secolo di trasformazioni delle due ruote.
L’iniziativa si svolge in concomitanza con la 12ª edizione della Sagra de "Su pani e sa tomata", appuntamento gastronomico del paese: chi arriva per i motori troverà così anche la festa, e viceversa.