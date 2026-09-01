Si è conclusa la quinta edizione di Filarchaios 2026, il campus archeologico rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, che nelle scorse settimane ha coinvolto circa 45 partecipanti, suddivisi in tre turni.

Un appuntamento ormai atteso dalle famiglie di Sarroch e dei comuni vicini, che anno dopo anno continua a crescere. L'obiettivo del progetto è avvicinare le nuove generazioni alla storia e al patrimonio culturale e archeologico della Sardegna attraverso un percorso fatto di laboratori, attività pratiche e visite guidate nei principali siti archeologici dell'Isola.

«Uno dei presupposti del nostro programma era valorizzare il territorio e il suo patrimonio archeologico e culturale – spiega Rebecca Scano, assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione –. Con Filarchaios abbiamo scelto di partire dalle nuove generazioni, perché bambini e ragazzi possano conoscere questi beni fin da piccoli e sviluppare nel tempo un legame sempre più forte».

La partecipazione è aumentata progressivamente nel corso delle cinque edizioni, così come i posti disponibili, i turni e le attività proposte. «Siamo orgogliosi ed entusiasti del percorso fatto in questi cinque anni – aggiunge Scano –. Ci auguriamo soprattutto che i ragazzi abbiano potuto imparare divertendosi e portare con sé qualcosa di questa esperienza». Il progetto è stato organizzato dall'associazione Arkèo Sarroch Aps, con la collaborazione dell'archeologa Michela Migaleddu, che da cinque anni accompagna i partecipanti alla scoperta dell'archeologia.

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