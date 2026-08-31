La bitumazione del centro abitato di Gergei è uno dei progetti ambiziosi della Giunta comunale guidata da Rossano Zedda. È stato già avviato un primo cantiere di 150 mila euro di fondi comunali e si sta intervenendo su diverse strade come via Dante e via Sicilia.

Entro settembre verrà appaltato il primo di tre progetti che riguardano questo intervento e che riguarderà circa il 20% delle strade del centro abitato, escluse quelle che ricadono nel centro storico. Si tratta prevalentemente di strade strette che devono essere sistemate soprattutto per garantire sicurezza ai cittadini.

Gli altri due progetti riguarderanno i prossimi mesi fino al nuovo anno. L'obbiettivo è quello di provvedere alla sistemazione di tutto il centro abitato.

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