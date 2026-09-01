Turni coperti anche a settembre per il pronto soccorso dell'ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. A garantirlo è il direttore sanitario della Asl 8 di Cagliari, Alessandro Coni, nonostante le difficoltà a trovare professionisti disponibili, il ps funzionerà come sempre tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Soddisfazione per quanto comunicato anche da parte degli amministratori che non mancano di monitorare la situazione.

«Si va avanti a piccoli passi» ha detto il primo cittadino di Isili Luca Pilia, «ma è necessario che si intervenga in maniera strutturale, affinché venga garantita la piena funzionalità del pronto soccorso».

L'obbiettivo di sindaci e comitato resta sempre lo stesso, ripristinare l'attività sulle 24 ore così da evitare che i cittadini continuino a subire questo disagio o addirittura evitino di farsi curare.

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