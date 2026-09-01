Nuovi orari per l’ambulatorio Ascot di piazza 150° Unità d’Italia a Mandas, il servizio di assistenza sanitaria di base rivolto ai cittadini residenti nei comuni del territorio che non hanno un medico di medicina generale. La Asl Cagliari, attraverso il Distretto sociosanitario 5 Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta, ha comunicato il calendario delle aperture per la prima metà di settembre. Il primo appuntamento è fissato per oggi, martedì 1 settembre, dalle 9.30 alle 12.30. L’ambulatorio sarà poi aperto mercoledì 2 settembre dalle 8 alle 11 e dalle 13 alle 15, venerdì 4 dalle 16 alle 19, lunedì 7 dalle 10 alle 13, mercoledì 9 dalle 13 alle 15, giovedì 10 dalle 9 alle 12 e venerdì 11 settembre dalle 15 alle 18. Il servizio è riservato esclusivamente ai cittadini sprovvisti di medico di medicina generale residenti nei comuni interessati, tra cui Mandas, Gesico, Siurgus Donigala e Suelli.

Le ulteriori date di apertura saranno comunicate dalla Asl nelle prossime settimane. Per le persone che devono ripetere le ricette relative a terapie croniche è prevista anche la possibilità di inoltrare la richiesta via email all’indirizzo ascotmandas@gmail.com. Nella comunicazione devono essere indicati nome e cognome dell’interessato, codice fiscale, indirizzo email al quale ricevere la ricetta dematerializzata e indirizzo di residenza o domicilio. È inoltre necessario fornire, quando presenti, le informazioni relative a esenzioni, piani terapeutici o precedenti prescrizioni specialistiche utili per la richiesta. I sindaci dei Comuni si stanno impegnando (anche attraverso i loro canali social) a dare la massima diffusione all’avviso, così da raggiungere tutti i cittadini che necessitano del servizio.

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