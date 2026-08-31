Nuovo intervento di disinfestazione da blatte a Sinnai. Interverranno i tecnici della Pro Service. Il 3 settembre la disinfestazione sarà effettuata nelle vie Al Mare e nella Piazza Madonna della Fiducia, nella borgata turistica di Solanas. Il 7 settembre si interverrà invece nell'abitato di Sinnai. Saranno interessate le vie Farina, della Libertà, di Vittorio , Einstein, Monte Genis e Spano. L’intervento è previsto con inizio alle ore 7:30.



Si informano i cittadini che è fondamentale attenersi, scrupolosamente, alle seguenti prescrizioni:

Dovranno essere allontanati, dalle adiacenze della strada, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi.

Gli infissi dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. È vietato il transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e per 30 minuti successivi;

E’ vietato sostare veicoli in corrispondenza di tombini fognari e caditoie per le acque meteoriche;

Per un periodo minimo di 30 giorni è previsto il divieto di consumo di ortaggi, frutta, eventualmente coltivati in terreni limitrofi ai siti di intervento. Per il periodo successivo, consumo degli stessi previo accurato lavaggio.



La data di intervento è suscettibile di variazione in base alle condizioni meteorologiche.





© Riproduzione riservata