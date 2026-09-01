L'incubo è cominciato poco prima delle 11. Il tempo di sistemare i cantieri, di ripiazzare i semafori e di far entrare in movieri ed ecco che sulla litoranea per Villasimius, nel tratto che va da poco dopo Marina Residence fino a Capitana e poi Terramala, nel litorale quartese, hanno riaperto i cantieri di Terna per il Tyirrhenian Link. Entrati in funzione i semafori che regolano il senso unico alternato è cominciato il caos.

Tutti in coda dietro l’impianto, con gli automobilisti e soprattutto i residenti della zona esasperati. Li aspetta un anno da incubo. Riaperti oggi, infatti, i lavori sono autorizzati come da ordinanza della Città metropolitana di Cagliari fino al 30 giugno del 2027.

«Un'assurdità cominciare già a settembre», dice un residente della zona, Bruno Mura, «ci sono ancora alle spiagge affollate, tantissimi vacanzieri che vanno al mare e questo traffico si unisce a quello dei residenti che per poter tornare a casa devono sobbarcarsi lunghe code sotto il sole cocente. Si poteva rinviare almeno a ottobre e, comunque, cercare altre soluzioni».

Non c'è solo il traffico, ma l'altissimo rischio di incidenti. Basta rimanere infatti qualche minuto in prossimità del cantiere all'altezza di Stella di mare 1 per rendersi conto di come diversi automobilisti superino la fila a tutta velocità, invadendo l'altra corsia di marcia e superando il semaforo col rosso.

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