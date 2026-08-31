Al via domani, 1 settembre a Sinnai, i lavori di “completamento dell’urbanizzazione primaria della località Sant’Elena”. Una iniziativa attesa da anni visto che si interverrà su una delle strade più malridotte in paese. Sarà speso un milione di euro. Gli interventi saranno eseguiti, per quanto possibile, per lotti, così da limitare i disagi alla circolazione. Per garantire la sicurezza durante i lavori, è stata anche emessa un’ordinanza che impone da oggi e fino al termine degli interventi, la chiusura del traffico veicolare della via Sant’Elena, nel tratto compreso tra via Abruzzi e la Circonvallazione comunale; della via Falcone, dall’intersezione con via Borsellino fino a via Sant’Elena e della Traversa 1ª Sant’Elena, fino alla Circonvallazione comunale.

Nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere sarà inoltre istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

Durante gli orari di chiusura del cantiere, residenti e titolari di posti auto privati potranno accedere alle strade interessate dal divieto esclusivamente per entrare o uscire dalle proprie abitazioni e pertinenze, purché non si tratti dell’area direttamente occupata dai lavori.

L’accesso consentito ai frontisti non permette quindi la sosta o il parcheggio sulla strada interessata dal cantiere.

Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla viabilità adiacente mediante apposita segnaletica. Saranno comunque garantiti il transito pedonale, l’accessibilità per le persone con disabilità e il passaggio dei mezzi di soccorso.

La conclusione dei lavori è prevista entro 180 giorni.

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