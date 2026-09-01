Un percorso di informazione e accompagnamento rivolto alle coppie che si preparano al matrimonio. È questa la finalità del corso prematrimoniale gratuito promosso dal Comune attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con professionisti del settore.

Il corso sarà curato da avvocati familiaristi e psicologi e affronterà diversi aspetti legati alla vita di coppia e alla scelta di sposarsi. L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti e informazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza il matrimonio e, più in generale, la costruzione di un progetto di vita condiviso.

Tra gli argomenti previsti ci sono i diritti, i doveri e gli obblighi derivanti dal matrimonio e dall’unione civile, ma anche l’importanza della relazione di coppia, delle scelte condivise e dell’educazione dei figli. Saranno inoltre affrontate le possibili conseguenze dello scioglimento della coppia, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello psicologico.

L’iniziativa è destinata a un massimo di dieci coppie che intendono contrarre matrimonio entro il 2027. Gli incontri si svolgeranno nella Casa Melis, a partire dal 24 settembre e fino al 27 ottobre 2026, con inizio alle 18.

La partecipazione è completamente gratuita. Per aderire è necessario compilare l’apposito modulo di adesione e trasmetterlo all’Ufficio Protocollo del Comune, anche tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.capoterra.ca.it. Le domande dovranno essere presentate entro l’11 settembre.

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