Prende servizio oggi, lunedì 5 ottobre, la dottoressa Rachele Ferro, nuovo medico di medicina generale a disposizione delle comunità di Guasila e Pimentel. L’avvio dell’attività, inizialmente previsto per il primo ottobre, era slittato di alcuni giorni per motivi personali. La prima giornata di attività prevede un’apertura straordinaria dell’ambulatorio di Pimentel, in via Margherita 15, nella giornata odierna. Da questa settimana entrerà poi in vigore l’orario ordinario: a Guasila, nell’ambulatorio della Guardia medica di piazza De Gasperi 4, la dottoressa riceverà il martedì e il venerdì dalle 14 alle 17; a Pimentel, nell’ambulatorio comunale di via Margherita 15, sarà invece disponibile il giovedì dalle 9.30 alle 13.30.

A dare l’annuncio è la sindaca di Guasila, Paola Casula, che ha comunicato alla cittadinanza il nuovo calendario e si è scusata per il disagio legato al rinvio dell’avvio del servizio. «Con l’arrivo della dottoressa Ferro - fa sapere Casula - si completa dunque l’assegnazione del nuovo medico di medicina generale per i pazienti dei due centri, che potranno ora fare riferimento ai due ambulatori secondo gli orari stabiliti». La sindaca ha infine dato il benvenuto alla nuova professionista, augurandole buon lavoro al servizio delle comunità di Guasila e Pimentel.

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