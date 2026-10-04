Avrebbe più volte maltrattato la moglie: oggi i carabinieri della stazione di Sestu lo hanno arrestato su disposizione del Gip del Tribunale di Cagliari Elisabetta Patrita, su richiesta del pm Marco Cocco, al quale era arrivato il rapporto sulle indagini dei carabinieri della Stazione che hanno agito sotto le direttive del luogotenente Riccardo Pirali.

Accompagnato in caserma l’indagato si è visto notificare il provvedimento del giudice con successivo trasferimento al carcere di Uta. Nelle prossime l’uomo sarà interrogato dal magistrato con la possibilità di dichiarare la sua verità sulla vicenda. In merito i carabinieri mantengono uno stretto riserbo.

Gli stessi militari di Sestu hanno arrestato anche una donna che stava scontando una condanna per vecchi reati in una Casa di recupero. Il suo comportamento avrebbe convinto il magistrato a revocare il “beneficio”, disponendone il suo trasferimento al carcere di Uta.

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