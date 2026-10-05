Dopo la riunione del Consiglio comunale di Sinnai aperto al dibattito col pubblico, i sette consiglieri di minoranza che avevano chiesto la convocazione della stesa assemblea civica, hanno ora firmato un comunicato sollecitando «Subito le modifiche alla TARI e un nuovo bando d'igiene urbana». I gruppi di minoranza, formati dai consiglieri di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni, di "Uniti per Sinnai (Roberto Loi, Aurora Cappai, Paride Casula e Cosimo Lai) e Aldo Lobina di "Sinnai libera", annunciano una serie di iniziative concrete per rispondere alle richieste del pubblico intervenuto nel dibattito.

«​Al centro della mobilitazione - dice l'opposizione - c'è la revisione del regolamento TARI: tra i punti già protocollati figurano la garanzia di un tracciamento puntuale degli svuotamenti del secco residuo e lo stop all'addebito forfettario dei 26 conferimenti minimi per i casi di voltura o mancato ritiro del mastello. ​L'azione della minoranza punterà inoltre ad accelerare i tempi dell'esecutivo: è in arrivo una mozione per vincolare la Giunta comunale alla redazione immediata del nuovo capitolato d'appalto per il servizio di nettezza urbana, contestando all'amministrazione un atteggiamento attendista».

Nell'ultima riunione al termine del dibattito col pubblico, è stato deciso, come è noto, di portare il tema della Tarip, delle bollette e del mastelli, all'esame delle Commissioni comunali e dei tecnici per le verifiche sulle criticità lamentate dagli stessi utenti per poi apportare le eventuali correzioni al regolamento sul servizio. Assicurazioni arrivare dal presidente del Consiglio Massimo Mallocci e della sindaca Barbara Pusceddu.

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