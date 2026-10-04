Quartucciu, fiamme in un’abitazione: l’intervento dei vigili del fuocoNessuna persona coinvolta, avviate le indagini per accertare le cause dell’incendio
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Allarme nel pomeriggio di oggi a Quartucciu per un incendio divampato all’interno di un appartamento.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno individuato i focolai in cucina provvedendo poi a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura.
Il tempestivo intervento ha evitato che l’incendio si propagasse all’intero appartamento e che venissero coinvolte le abitazioni adiacenti.
Non si registrano persone coinvolte.
Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti necessari per stabilire le probabili cause dell’incendio.
(Unioneonline/v.l.)