Allarme nel pomeriggio di oggi a Quartucciu per un incendio divampato all’interno di un appartamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno individuato i focolai in cucina provvedendo poi a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura.

Il tempestivo intervento ha evitato che l’incendio si propagasse all’intero appartamento e che venissero coinvolte le abitazioni adiacenti.

Non si registrano persone coinvolte.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti necessari per stabilire le probabili cause dell’incendio.

(Unioneonline/v.l.)

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