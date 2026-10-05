Sino a quindicimila euro a famiglia per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. È la somma che il Comune di Castiadas, grazie ad un finanziamento regionale pari a 52mila euro, ha messo a disposizione dei cittadini. Il contributo potrà essere concesso sino al cinquanta per cento della spesa sostenuta e, appunto, sino ad un massimo di quindicimila euro. “È una misura molto importante per la comunità di Castiadas – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – perché favorisce la permanenza delle famiglie già residenti e, al tempo stesso, incoraggia nuovi nuclei familiari a trasferirsi qui per vivere. Non dimentichiamo che siamo stati premiati a livello nazionale come uno dei principali Comuni in continua crescita demografica, soprattutto per quanto riguarda i giovani”.

Il contributo riguarda sia l’acquisto della prima casa sia gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. Diversi i criteri di priorità inseriti direttamente dal Comune (oltre a quelli stabiliti dalla Regione e, dunque, obbligatori). Tra questi gli interventi di ristrutturazione su immobili esistenti (più 4 punti), lo svolgimento di una attività produttiva o professionale nel Comune (più 5 punti) e la presenza di una persona con disabilità all’interno del nucleo familiare (più 5 punti). È possibile presentare le domande sino al 29 ottobre.

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