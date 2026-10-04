Buche e avvallamenti la fanno da padrona nelle strade provinciali del Sarrabus. E poi c’è l’incuria, visibile in maniera particolare in una curva a gomito della strada provinciale 20 che collega Muravera con Castiadas e quindi con Costa Rei. I delineatori di curva stretta o tornante (i cartelli bianchi e neri), infatti, sono ormai avvolti dalle piante di fico d’India e, dunque, praticamente nascosti. In quel tornante, fra le altre cose, negli ultimi anni si sono verificati alcuni incidenti.

Una situazione di pericolo, così come in tante altre strade provinciali. Basti pensare all’ex orientale sarda tra San Priamo (Comune di San Vito) e lo svincolo per la nuova 125. C’è un tratto di circa duecento metri ad alto rischio incidenti a causa degli avvallamenti provocati dalle radici dei pini. L’unico accorgimento da parte degli enti competenti (prima la Provincia, adesso la Città Metropolitana di Cagliari), è stato quello di piazzare dei cartelli di pericolo con l’indicazione di transitare a velocità moderata.

Non si contano neanche più le richieste ufficiali di intervento da parte del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi: mai una risposta. Così come ci sono state (e ancora ci sono) le segnalazioni da parte dei pendolari. Amministratori e cittadini, insomma, chiedono che si inizi davvero con il mettere in sicurezza le strade del Sarrabus.

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