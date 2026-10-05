Oltre mezzo chilo di droga, cartucce e un pericolosissimo ordigno esplosivo.

È quanto trovato dai carabinieri di Sinnai nell’abitazione di un 40enne del posto, uomo già noto alle forze dell’ordine che è stato arrestato in flagranza.

I militari lo hanno fermato per strada per un normale controllo e hanno deciso di procedere alla perquisizione, trovandogli addosso 13 dosi di cocaina e una di marijuana già pronte per la vendita, oltre a centinaia di euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Hanno deciso così di estendere la perquisizione alla casa del fermato, che si è rivelata come un vero e proprio hub dello stoccaggio e dello smercio di droga. All’interno c’erano oltre mezzo chilo di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

Durante il controllo sono state inoltre trovate delle cartucce per fucile detenute illegalmente e, cosa ancor più allarmante, un ordigno esplosivo ad alto potenziale, che conteneva tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. Così, mentre i militari traevano in arresto il quarantenne, sul posto si è precipitato il personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna” che ha neutralizzato e messo in sicurezza l’ordigno.

(Unioneonline)

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