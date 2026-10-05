Al via mesi di cantieri a Quartu per fibra, luce e fognature. Interventi spinti dalla scadenza dei fondi Pnrr, che il Comune - dicono- non può rinviare per non perdere finanziamenti milionari.

Lo annuncia la stessa amministrazione comunale: Enel potenzierà le cabine di trasformazione per garantire più potenza e stabilità alla rete, verrà estesa la fibra ottica nelle zone ancora scoperte e Abbanoa completerà la rete fognaria del litorale.

Un'ondata di lavori che ha già subissato il Comune di richieste di taglio stradale. "Sono opere di interesse pubblico, non possiamo sottrarci - spiegano dall'assessorato ai Servizi Tecnologici - ma le governeremo con rigore e trasparenza per limitare i disagi e tutelare i cittadini".

Il Settore Tecnologico ha già convocato le società. Obiettivo: programmare i ripristini e sanare gli scavi già presenti. Oggi le strade sono a macchia di leopardo anche perché d'estate non si può asfaltare: il caldo compromette la posa del bitume.

Per questo, annunciano dall’assessorato, è stato imposto un obbligo severo: "Dove il tappeto è stato rifatto da meno di tre anni, il ripristino non sarà solo sulla sezione del taglio, ma sull'intera carreggiata. Basta rattoppi".

Controlli rafforzati dagli uffici comunali e dalle stesse committenti sulle ditte appaltatrici, con penali se non rispettano i tempi. In campo anche Innovaquartu, la società in house di Abaco e Municipia, che verificherà le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e sanzionerà gli abusivi.

"Qualche disagio sarà inevitabile, ma sono interventi fondamentali per la modernizzazione - aggiungono dai Servizi teconplogici -. Fibra ultraveloce, rete elettrica stabile e fogne efficienti sono la base per far crescere Quartu".

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