L'iniziativa è dell’associazione sportiva “Atlas Skating Club” che ha deciso di mettere a disposizione di tutto il paese uno strumento salvavita, utilizzabile in caso di emergenza da persone formate nei corsi BLS-D. La consegna del defibrillatore semiautomatico avverrà a margine dell’incontro per la presentazione del progetto “Mi prendo cura del mio cuore” in programma questo pomeriggio, alle 17.30, nella sala congressi del museo etnografico (ex casa Mura). All’incontro, organizzzato dalla società di pattinaggio, parteciperà la cardiologa dell’ospedale San Francesco di Nuoro Valeria Orrù che affronterà il tema della cardio-vascolarità nello sport. Obiettivo dell’iniziativa è anche quello di promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l’uso di alcool e fumo, fenomeno sempre più diffuso tra i giovanissimi con rischi elevati per la salute e il benessere psicofisico delle persone.

