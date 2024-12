I due corpi a un metro di distanza, accanto a due pietre. Così sono stati ritrovati dalle squadre di ricerca in un terreno su una collina a Santu Lianu, comune di Quartu, i cacciatori morti durante la serata di ieri in una tragica battuta di caccia. Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Quartu a sparare accidentalmente sarebbe stato Matthias Steri, 28 anni di Quartu, utilizzando il fucile regolarmente detenuto dall’amico coetaneo. Il colpo ha ucciso Giacomo Desogus. Probabilmente distrutto dal dolore e preso da rimorso, ha premuto ancora il grilletto contro di sé. É una prima ipotesi in attesa di tutti gli accertamenti che verranno effettuati dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura.

Erano stati i familiari a dare l’allarme ieri sera non riuscendo a mettersi in contatto con i due. Sono iniziate così le ricerche effettuate dai carabinieri in collaborazione con i vigili del fuoco e il personale del Corpo Forestale. I telefoni cellulari dei due squillavano a vuoto. Dopo aver ritrovato l’auto, le ricerche si sono concentrate nella di Santu Lianu fino al tragico ritrovamento.

Sul posto sono poi arrivati gli specialisti del Nucleo investigativo dei Carabinieri, per i rilievi, insieme al medico legale Roberto Demontis.

Nella mattinata le due salme saranno trasferite all'Istituto di medicina legale del Brotzu dove lo stesso professor Demontis effettuerà la perizia necroscopica dopo che con gli esami sul terreno dovrebbe meglio chiarire la drammatica vicenda.

© Riproduzione riservata