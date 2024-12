Un tragico incidente di caccia. Sarebbero morti così due giovani cacciatori di 27 e 28 anni, trovati nella notte in località Santu Lianu, nelle campagne di Quartu, dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione uno avrebbe sparato per errore alla nuca il secondo e, successivamente, si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile di proprietà dell'amico, unico titolare di porto d'armi.

I due si erano allontanati in serata nella zona boschiva di Mela Murgia, senza fare ritorno a casa. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme, preoccupati per i ragazzi di cui non avevano più notizie. A guidare la macchina dei soccorsi è stato il segnale dei loro cellulari, accesi ma che squillavano a vuoto. Così, grazie alla localizzazione, sono iniziate le ricerche. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, i Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuti con una squadra, e il Corpo Forestale regionale. La Prefettura è stata immediatamente informata ed è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

I rilievi tecnici verranno effettuati alle prime luci dell'alba dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, che procederà con ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'evento.

