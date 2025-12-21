Uno ubriaco alla guida, l’altro con cocaina e carta d’identità manomessa: Ussana, due muratori nei guaiSi tratta di un 45enne del posto e un 22enne originario dell’Agrigentino, fermati la scorsa notte
Uno ubriaco alla guida, l’altro con cocaina addosso e la carta d’identità manomessa.
Così viaggiavano in auto la scorsa notte due muratori a Ussana: alla guida del veicolo, un Fiat Doblò, un 22enne originario dell’Agrigentino, sul lato passeggero un 45enne del posto.
Il passeggero durante le operazioni di identificazione ha mostrato una carta d’identità elettronica con evidenti segni di manomissione: il microchip era stato asportato, forse per venderlo nel circuito dei documenti falsificati.
Per questo i militari hanno deciso di approfondire la perquisizione e hanno trovato addosso al 45enne più di 5 grammi di cocaina.
Il conducente, sottoposto ad etilometro, è risultato positivo. Per lui patente ritirata ai fini della sospensine.
Per il passeggero, invece, una denuncia per falsità materiale e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.
(Unioneonline)