Quattro giornate di appuntamenti religiosi, musica, sport, spettacolo e tradizione. Sarroch si prepara a celebrare la festa di Santa Vittoria, patrona del paese, con un programma che da venerdì a lunedì prossimo coinvolgerà la comunità.

La festa è organizzata dal Comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria e dalla parrocchia di Santa Vittoria, con un calendario che affianca alle celebrazioni religiose numerose iniziative civili.

Il programma religioso prenderà il via venerdì con il primo giorno del Triduo nella chiesa antica: alle 18 l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica, quindi i vespri e la Santa Messa delle 19 presieduta da don Valter Cabula. Sabato e domenica proseguiranno le celebrazioni, fino alla giornata di lunedì, festa di Santa Vittoria Vergine Martire. Alle 18 sarà celebrata la Messa solenne presieduta da don Lorenzo Vacca, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese con il simulacro della Santa.

Ricco anche il programma civile in Piazza Mercato. Si parte venerdì con la mostra mercato e una serata di animazione e balli. Sabato spazio al Motor Day, allo stuntman show e alla musica, mentre domenica sarà protagonista lo sport con “Vittoria nello sport”, rassegna dedicata alle società e agli atleti del territorio, prima della serata musicale con EroCaddeo.

Lunedì, giornata conclusiva, sarà dedicato ai più piccoli con l’animazione pomeridiana, alla presentazione della Serie A3 Sarlux Volley Sarroch e all’estrazione della Lotteria Santa Vittoria 2026. A chiudere i festeggiamenti, alle 22, sarà lo spettacolo di cabaret con Sergio Sgrilli.

Una festa che rinnova così il legame tra fede, tradizione e vita comunitaria, offrendo a residenti e visitatori quattro giornate di condivisione e partecipazione.

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