Proseguono a Capoterra gli interventi sulla viabilità cittadina. Dopo i lavori che nei mesi scorsi hanno interessato diverse strade, legati in particolare alla realizzazione della nuova rete in fibra, è ora iniziata la fase dei ripristini del manto stradale.

Le imprese stanno intervenendo nelle vie interessate dagli scavi per sistemare progressivamente le carreggiate e restituire ai cittadini strade più ordinate e sicure, riducendo così anche i disagi provocati dai lavori.

«Sappiamo bene che questi interventi hanno comportato disagi per i cittadini e per chi ogni giorno utilizza le nostre strade – spiega il sindaco, Beniamino Garau – ma si è trattato di lavori necessari per realizzare infrastrutture importanti per il futuro della nostra comunità. Adesso siamo nella fase dei ripristini e vogliamo che le strade interessate dai lavori vengano progressivamente riconsegnate nelle migliori condizioni».

Parallelamente, l’amministrazione ha avviato un altro intervento particolarmente atteso nella zona di Corte Piscedda: il completamento di via Lucca, strada rimasta sterrata nonostante l’area sia ormai completamente infrastrutturata.

«Via Lucca rappresenta uno di quei piccoli ma importanti interventi rimasti per troppo tempo in sospeso – aggiunge Garau –, per chi vive in quella zona, però, non è affatto un intervento secondario. Significa avere una strada finalmente adeguata al contesto in cui si trova e migliorare concretamente la qualità della vita».

Gli interventi sulla viabilità rientrano in un più ampio percorso dell’amministrazione comunale volto ad affrontare le criticità ancora presenti sul territorio e a completare opere rimaste incompiute.

«Stiamo lavorando per recuperare ciò che è rimasto indietro e per dare risposte concrete alla comunità – conclude il sindaco – , sono tanti tasselli che, messi insieme, contribuiscono a migliorare Capoterra».

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