Un anno – o poco meno – di cantieri e modifiche alla viabilità. E di disagi. In una delle zone più trafficate dell’area vasta di Cagliari: quella tra Quartu, Sinnai, Maracalagonis e il lago di Simbirizzi. Si parte domani con la conclusione prevista nel giugno 2027. Il tutto per consentire la prosecuzione dei lavori del Tyrrhenian West Link, il grande elettrodotto che dovrà collegare la Sardegna con la penisola italiana. Il progetto prevede l’interramento del maxi cavo e la posa comporta quindi l'apertura di scavi, nelle strade più importanti della viabilità dell’hinterland.

La Città Metropolitana di Cagliari ha emanato tre nuove ordinanze che regolano la circolazione sulle strade interessate dagli interventi. Il provvedimento prevede, nelle fasce orarie 8-12 e 13-17, l'istituzione del senso unico alternato, regolato attraverso impianti semaforici, movieri e apposita segnaletica. I cantieri potranno interessare tratti di circa 150-200 metri, opportunamente distanziati.

Tra le vie interessate la strada provinciale 15 di Maracalagonis (dal km 0 al km 8), la strada provinciale 17 a Quartu (via Leonardo da Vinci, dal km 5 al 17) e viale Lungolago Simbirizzi (Quartu, dal km 8 al 12). Sempre a Quartu coinvolte anche la strada provinciale 95 (via S'Ecca Sarrideli dal km 0 al km 3+200) e la strada provinciale 96 (viale dell'Autonomia Regionale Sarda, dal km 1+900 al km 5+300). Le disposizioni entreranno in vigore da domani e resteranno valide fino al 30 giugno 2027. L'impatto sulla mobilità sarà quindi destinato a protrarsi per diversi mesi, interessando alcuni degli assi viari più trafficati dell’area vasta di Cagliari.

© Riproduzione riservata