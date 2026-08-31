Dopo la pausa dell’anno scorso, torna questo fine settimana a Quartu “Kumbidus” uno degli , la festa multietnica con le danze e i sapori del mondo. L’iniziativa organizzata dall’associazione culturale ricreativa Sette Note e più, è in programma sabato dalle 19, non più in via Porcu, come negli anni passati, ma in viale Colombo, in prossimità dell’incrocio con via Nenni, ed è inserita nel programma della prima festa di Santo Stefano.

Una serata di musica, balli, canti, degustazioni internazionali, con le rappresentanze di Cuba, Filippine, Paesi Arabi, Algeria, Marocco, Perù, Cile, Bolivia, Portogallo, Ucraina, Sardegna e tanti altri. Sarà l’occasione per conoscere le comunità straniere che vivono in città, e non solo, assaporare i loro cibi tipici e unirsi alle loro danze e alla loro musica.

Kumbidus - danze del mondo, è organizzato in collaborazione con il Comitato di Santo Stefano e con Cittadinanza Attiva Oikos. Per l’occasione una parte di viale Colombo dovrebbe essere chiusa al traffico: proprio in queste ore la Polizia locale sta predisponendo l’ordinanza che prevede tutte le modifiche e le limitazioni al traffico. Gli stranieri residenti in città sono 2 mila 383. La maggior parte sono uomini, provenienti soprattutto da Senegal, Nigeria, Marocco, Pakistan, Germania, Mali, Bangladesh e Gambia. Poi ci sono le donne straniere dall' Ucraina, Romania e Cina le località d’origine più numerose, seguite da Senegal, Nigeria, Polonia e Russia.

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