Controlli a tappeto nelle scuole quartesi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Il Comune, prima del suono della prima campanella, ha deciso di programmare una serie di sopralluoghi in aule, palestre, mense, zone di ritrovo e anche di transito che dovranno essere sempre sicure, salubri e funzionali.

Si tratta di un piano di verifiche strutturato per scongiurare situazioni critiche e possibili interruzioni dell’attività didattica nei primi giorni di ripresa delle lezioni. Per questo il Comune ha chiesto, in collaborazione con la Città Metropolitana, di verificare anche l’eventuale presenza di topi per procedere subito con le derattizzazioni.

«La prevenzione deve essere alla base di ogni azione a tutela delle nostre scuole», ha detto l’assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini, «anche a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, abbiamo condiviso la necessità di intervenire prima della riapertura, con una disinfestazione capillare degli istituti, in sinergia con la Città Metropolitana. E intervenire per tempo significa garantire ai nostri studenti ambienti sicuri e pronti all’accoglienza».

Sono incluse nel piano tutte le strutture scolastiche di competenza comunale, e quindi gli istituti comprensivi statali n. 1 (6 plessi), 2 (4 plessi), 3 (3 plessi), 4 (5 plessi), 5 (4 plessi) e 6 (5 plessi), per un totale di 27 edifici.

Il programma prevede che vengano monitorati ed eventualmente disinfestati entro il 10 settembre. Come sempre gli interventi di disinfestazione saranno a cura della Pro Service, la ditta incaricata dal servizio Anti-insetti della Città Metropolitana di Cagliari per gli interventi in tutta l’area vasta del capoluogo, con l’obiettivo di tutelare la cittadinanza tramite i necessari trattamenti.

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