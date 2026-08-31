Una mappa del paese risalente alla metà dell’Ottocento, i nomi degli antichi vicinati e le famiglie che abitavano le case di Mandas tra il 1855 e il 1860.

Sono alcuni degli elementi al centro di “Bixinaus e domus”, l’incontro organizzato dalla Pro Loco di Mandas in programma domani, martedì 1 settembre, alle 18.30, nel Bixinau de Sa Panga, oggi Prazzitta, in piazza IV Novembre. A condurre la serata sarà Umberto Oppus, che presenterà documenti, storie e curiosità legate alla storia del paese e alla sua organizzazione in antichi vicinati.

Tra i documenti presentati ci sarà, in anteprima, la prima mappa storica di Mandas, realizzata tra il 1855 e il 1860. La particolarità del documento è che, oltre a rappresentare le abitazioni e la struttura urbana dell’epoca, indica i proprietari delle singole unità immobiliari.

Un elemento che consente di ricostruire non solo l’aspetto del paese, ma anche la presenza e la distribuzione delle famiglie mandesi nella seconda metà dell’Ottocento. Nel corso dell’incontro si parlerà anche dei nomi dei vecchi quartieri e dei cambiamenti avvenuti nel tempo.

Sa Panga, ad esempio, è diventato Prazzitta, mentre Cort'e Muxudi ha assunto successivamente il nome di Sa Gruxi de Perda. Spazio anche alle vicende legate a su bixinau de Su Muntonargiu de is mortus, tra toponimi e testimonianze della memoria locale.

Quello di domani è il secondo appuntamento del ciclo di incontri promosso dalla Pro Loco per approfondire la storia di Mandas attraverso le vicende delle famiglie, dei personaggi e dei luoghi del paese.

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