Sono finiti i lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario di via Della Musica a Quartu. ll cantiere però è ancora aperto perché sono in corso le verifiche per i collaudi. Così la strada resta chiusa al traffico, per le auto che si dirigono verso il Poetto, nel tratto da via Boito e via Parini. Con conseguente giro nelle stradine intermedie per ritornare in via Della Musica per chi arriva da via Turati.

«Le verifiche sono molto estese», spiegano da Abbanoa, «perché dall’attivazione dei collettori di via Della Musica dipende l’attivazione dei collegamenti della rete fognaria del litorale, ma anche dei collegamenti con Settimo, Sinnai e Maracalagonis. In pratica viene rivoluzionato un sistema fognario di un territorio che abbraccia quattro Comuni».

Grazie al nuovo collettore di via Della Musica e ai nuovi impianti di sollevamento all’ingresso del parco di Molentargius «scollegheremo le fogne in arrivo dal litorale dal collettore di Pitz’e Serra e le collegheremo a una condotta, realizzata tempo fa dal Comune, che passa dietro via San Benedetto, via Salieri e via Is Arenas per poi congiungersi alle opere appena realizzate in via Della Musica». Inoltre «tutto questo ha anche una grande valenza ambientale perché, oltre alla dismissione dei vecchi depuratori delle lottizzazioni della costa, con il collegamento degli altri tre Comuni si evita che gli scarichi trattati dai loro impianti finiscano nel rio Foxi».

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