È tutto pronto per il Carnevale selargino: si parte questo giovedì, con il tradizionale appuntamento con il “Carnevale dello studente”, riservato agli scolari degli istituti cittadini di ogni ordine e grado. Ritrovo alle 10 in via Venezia, per il raduno delle classi, poi la sfilata in corteo – con la banda musicale in testa – verso via San Martino, via Trieste, via Parigi, viale Vienna e tappa finale nel campo sportivo comunale, dove saranno premiate le classi o gruppi con le maschere più rappresentative. In palio una gita studio, con pullman da 52 posti, in una località a scelta della Sardegna. A chiudere la giornata l’immancabile zeppolata.

Domenica 11 si prosegue con l'evento organizzato da Cada Die al teatro di Si 'e Boi. Appuntamento alle 16 con il laboratorio "Come un luna Park", e "Giochiamo con trasporto". Alle 17 Merenda al teatro e a seguire Chisciotte a teatro. E domenica 18 si replica on il “Carnevale dello sport”. Si parte alle 17, con il raduno degli atleti in via San Martino (davanti al Monumenti ai Caduti). In programma gare in maschera di atletica leggera e sport vari, con premi per tutte le categorie.

A seguire, alle 19,30, la “Gara delle auto spente-spinte”: manifestazione ad alta spettacolarità e ormai attesissima dai selargini. Le regole sono chiare: potranno partecipare autovetture perfettamente marcianti, con equipaggi formati da un pilota e quattro atleti che provvederanno a spingere le automobili. La maschera è d’obbligo, sia per piloti e aiutanti che per le automobili. A fine manifestazione zeppole per tutti, nella sede della Pro Loco, in via Bezzecca 46. Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 070-846611.





© Riproduzione riservata