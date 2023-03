Sarà effettuata lunedì mattina dal medico legale professor Roberto Demontis la perizia necroscopica sulla salma di Cesarino Aledda, 58 anni, trovato cadavere ieri nella sua abitazione di via Garibaldi a Burcei. L'ha disposta la dottoressa Nicoletta Mari, Procuratore della Repubblica di Cagliari alla quale ieri è stato girato un rapporto dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

All'uomo sarebbe stata fatale la caduta in casa, si dice dalla scala all'interno dell'appartamento su due piani: avrebbe battuto il capo sul pavimento procurandosi il trauma che lo ha ucciso. È questa la tesi ufficiosa sulla quale evidentemente servono le conferme del medico legale incaricato dal giudice di effettuare appunto la perizia necroscopica dopo i primi riscontri avuti durante il sopralluogo con i carabinieri.

Cesarino Aledda, elettricista, con la passione anche delle riparazioni, era una persona conosciuta e ben voluta in paese: la sua morte ha destato grande cordoglio. I carabinieri in ogni caso stanno effettuando i loro accertamenti. Sarebbero state sentite anche alcune persone: l'indagine è portata avanti dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras. Inutile tentare di saperne di più. Di certo si vuole chiarire tutto nei particolari per trarne poi le conclusioni.

© Riproduzione riservata