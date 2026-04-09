Anche in Trexenta scatta l’allarme per i messaggi truffa legati al pagamento della TARI. Diversi cittadini stanno infatti segnalando la ricezione di sms sospetti che invitano a regolarizzare presunte irregolarità nel pagamento del tributo, indicando un numero verde da contattare. A chiarire la situazione è l’Unione dei Comuni della Trexenta, che insieme al Comune di Guasila ha diffuso un avviso ufficiale per mettere in guardia la popolazione. «Né l’Unione dei Comuni né il Comune inviano messaggi telefonici di questo tipo», si legge nella comunicazione pubblicata anche sul sito istituzionale.

I messaggi fraudolenti segnalano una presunta posizione TARI irregolare e invitano i destinatari a chiamare un numero verde che, precisano le amministrazioni, «non ha nulla a che vedere con le istituzioni pubbliche che gestiscono il tributo». L’invito ai cittadini è chiaro: non contattare il numero indicato e non fornire alcun dato personale. In caso di ricezione di questi sms, è consigliato segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. L’avviso rientra in un’azione di prevenzione per contrastare un fenomeno che, negli ultimi tempi, sta interessando diversi territori, sfruttando la leva dei tributi locali per tentare di raggirare i contribuenti.

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