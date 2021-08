Sono stazionarie le condizioni dei due ragazzi rimasti feriti ieri notte nel drammatico incidente all'altezza dell'incrocio fra la strada statale 554 e la provinciale per Settimo San Pietro. Sono una 17enne di Assemini e un 17enne di Settimo. Lei è ancora in prognosi riservata. Non destano alcuna preoccupazione le condizioni del giovane.

I due secondo le indagini dei carabinieri avrebbero attraversato la 554 – non ci sono strisce pedonali – nel momento in cui una Fiat 500 condotta da una donna di 50 anni di Quartu ha ripreso la marcia non appena scattato il verde. E sono stati travolti dalla macchina: per fortuna la velocità era ovviamente ridotta: i due giovani sono finiti a terra e poi in ospedale dove sono ricoverati.

Gli accertamenti vanno avanti per stabilire le eventuali responsabilità. Il riserbo dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e della Stazione di Selargius resta comunque totale in attesa di nuovi possibili elementi e in attesa di poter sentire anche i due feriti. Le indagini sono coordinate dal maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu che durante la stessa notte hanno effettuato controlli su tutto il territorio compreso le strade del litorale. Controllate 40 persone. Numerosi gli alcol test, risultati tutti negativi.

© Riproduzione riservata