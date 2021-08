Ennesimo incidente stradale sulla 554: un ragazzo e un'amica sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada all'altezza del semaforo fra la stessa 554 e la provinciale per Settimo.

I due sono stati soccorsi e accompagnato in codice rosso in ospedale. L'incidente si è verificato alle 22,30 di ieri sera: sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri di Quartu e Selargius impegnati per diverse ore per i rilievi col traffico andato letteralmente in tilt.

Oggi si sarà un nuovo sopralluogo per chiarire meglio la dinamica dell'accaduto.

I due ragazzi hanno entrambi 17 anni. Lui è di Settimo, lei di Assemini.

Il conducente della macchina, che si è subito fermato, non si sarebbe accorto della loro presenza a causa dell’oscurità presente in particolare su quel tratto.

L'impatto è stato violentissimo e i due giovani sono stati scaraventati per diversi metri in avanti prima della rovinosa caduta sull'asfalto.

Antonio Serreli

