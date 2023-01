Il servizio dell’ARST è sempre la croce e delizia per tanti a Sestu, soprattutto studenti delle scuole superiori. E ultimamente si sono moltiplicati i disagi, come nota Valentina Meloni, Consigliere Comunale di minoranza con Progetto per Sestu, e membro del Comitato Trasporti Sestesi: «Proprio oggi i ragazzi della fermata di via Atene sono stati lasciati a piedi e anche quelli all’ingresso del paese, sulla statale 125. Non abbiamo un collegamento con la Corte del Sole, né con gli altri comuni della città metropolitana o con l'aeroporto. Il servizio è spesso discontinuo, i mezzi sono vecchi e mal funzionanti».

Racconta Giulia Angioni, 18 anni, studentessa: «Prendo l’Arst spesso, ho avuto molte esperienze spiacevoli. Sale molta più gente di quanta dovrebbe effettivamente starci, e spesso siamo rimasti a piedi. Inoltre, è una vergogna che dopo le nove e venti di sera le corse finiscano». Emanuele Meloni, Assessore ai Lavori Pubblici, promette: «Dal 16 al 27 gennaio saranno completati i lavori in via Cagliari, e torneranno operative anche le fermate in ingresso di via Vittorio Veneto, via Monserrato e via Gorizia. Inoltre sulle singole fermate saranno installati i cartelli con gli orari per le diverse linee».

Anche Carlo Poledrini, direttore dell'Arst, assicura: «Con l’immissione in servizio dei nuovi autobus già acquistati sarà possibile a breve eliminare le criticità". Mentre per la sindaca, Paola Secci, «sono state messe in campo soluzioni che miglioreranno i trasporti in attesa dell'inizio dei lavori per la metropolitana leggera che collegherà Sestu al Policlinico arrivando sino a Cagliari».

© Riproduzione riservata